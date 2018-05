Trump celebra un "gran día para Israel" por apertura de embajada de EEUU en Jerusalén

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este lunes la mudanza a Jerusalén de la embajada de su país y aseguró que marca “un gran día para Israel”, pese a los enfrentamientos violentos que han surgido en la Franja de Gaza.

El ministerio de Salud de Gaza anunció que 12 palestinos que protestaban contra el traslado a Jerusalén de la embajada de Estados Unidos en Israel murieron víctimas de disparos de soldados israelíes.

En un mensaje en Twitter, el mandatario estadounidense no hizo referencia a la violencia y en cambio invitó a sus seguidores a ver en vivo la ceremonia de inauguración de la sede diplomática.

Según anunció, el acto será transmitido en directo por la cadena de televisión Fox a partir de las 13H00 GMT.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de mayo de 2018