"Checho" Hirane responde a los dichos de Fernando Villegas sobre las medidas de EEUU en Medio Oriente

“No me puedo restar de decir que los comentarios que escuche en el programa anterior van en contra de lo que están diciendo la mayoría de todos los países del mundo, en contra de lo que están diciendo las Naciones Unidas y creo que hay que tener cuidado con aquello porque aquí hay gente de origen palestino, que está sufriendo mucho, que está sufriendo en carne propia la pérdida de seres queridos todos los días”.

“En esta oportunidad no compartimos la opinión y espero que no traigamos este conflicto en forma potente a Chile porque no nos va hacer bien como sociedad”.