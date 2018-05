Fernando Villegas y apertura de embajada EEUU en Jerusalén: "Trump está haciendo lo que se debió hacer hace mucho tiempo"

“No son un grupo de turistas que querían pasar. Es un grupo de luchadores, de niños empujados a este sacrificio para ocupar un territorio que no es de ellos, es del Estado de Israel”.

“Si no lo para en la barrera, el asunto después no tiene remedio. Vean ustedes las imágenes de la acción misma y vean si era como la han pintado, una manifestación pacífica. No era una manifestación pacífica”.

“Trump está haciendo lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo en temas internacionales. La verdad de las cosas es que las políticas apaciguadoras ya sabemos a que conducen. Condujeron a la Segunda Guerra Mundial, nadie le paró el carro a tiempo a Hitler, se lo pudieron haber parado varias veces (…) La pacificación permanente no produce resultado. Trump se puede equivocar muchas veces, pero esta estrategia de remecer la máquina para saber si empieza a andar, no es tan loca”.