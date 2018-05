Donald Trump angustiado por tiroteo "absolutamente horrible" en Texas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el viernes su profunda tristeza tras el mortal tiroteo ocurrido en una escuela secundaria en Texas, calificándolo de “absolutamente horrible”.

“Esto ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo en nuestro país”, dijo, asegurando que su administración estaba decidida a hacer “todo lo que esté a su alcance” para proteger a los estudiantes y garantizar que “aquellos que representan una amenaza para ellos y para otros” no puedan portar armas. “Día muy triste, muy, muy triste”, dijo.

Anteriormente había escrito en su cuenta de Twitter que los primeros reportes “no se ven bien”. “Dios los bendiga a todos”, agregó.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!

