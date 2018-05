Posibles artefactos explosivos fueron hallados en escuela de Texas

La policía ha localizado lo que sospechan pueden ser artefactos explosivos en la escuela secundaria de Texas donde un estudiante abrió fuego el viernes contra compañeros de clase, matando al menos a ocho personas, dijeron las autoridades estadounidenses.

“Se han localizado posibles artefactos explosivos en la escuela y fuera del campus”, indicó en un tuit el distrito escolar de la localidad de Santa Fe, en las afueras de Houston, donde se encuentra el centro educativo afectado. “La escuela ha sido evacuada”.

#UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place.

