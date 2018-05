Ataque con explosivo en restaurante indio dejó 15 heridos en Canadá

Un ataque con explosivo contra un restaurante indio cerca de Toronto dejó 15 personas heridas el jueves en la noche, de las que tres se encuentran en estado crítico, indicó la policía.

Dos hombres con las caras cubiertas entraron al restaurante, ubicado en un suburbio del oeste de Toronto, y sin decir palabra lanzaron el artefacto explosivo para luego huir, dijo el sargento Matt Bertram, de la policía local.

“No tenemos indicios para llamarlo crimen de odio o cualquier acto de terrorismo”, dijo Bertram, citado por la cadena pública canadiense CBC.

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7

— Peel Paramedics (@Peel_Paramedics) 25 de mayo de 2018