Donald Trump acusa filtración de documentos

El presidente estadounidense Donald Trump insinuó el sábado que Robert Mueller, fiscal que investiga una eventual colusión entre su equipo político y Rusia, filtra documentos a la prensa, además de reiterar su exasperación por una investigación que considera sin fundamento.

“El fiscal especial/el departamento de Justicia filtran a los medios de noticias falsas las cartas de mis abogados ¿Será necesario investigar por el contrario sobre la corrupción demócrata?”.

The New York Times publicó el sábado una carta confidencial de 20 páginas enviada por el equipo de abogados del mandatario a Robert Mueller en enero pasado, así como otra enviada en junio de 2017. Los consejeros del presidente se oponen principalmente a que él sea interrogado por los investigadores, afirmando que “en nuestro sistema político, el presidente no puede ponerse a disposición para ser interrogado”.

© Agence France-Presse