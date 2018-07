Trump, Maduro y Temer felicitaron al nuevo Presidente de México

Andrés Manuel López Obrador arrasó el domingo en las elecciones presidenciales en México, al lograr que con más del 53% de votos la izquierda llegue al poder de la segunda economía latinoamericana por primera vez en su historia reciente.

Así reaccionaron algunos líderes del mundo a su elección:

“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Estoy deseoso de trabajar con él”, tuiteó el presidente estadounidense, Donald Trump, señalando que “hay mucho por hacer que beneficiará a Estados Unidos y a México”.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de julio de 2018