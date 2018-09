Paula Narváez asumirá un puesto en ONU Mujeres a partir del 17 de septiembre

La ex ministra Vocera de Gobierno durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Paula Narváez, asumirá un cargo dentro de ONU Mujeres el próximo 17 de septiembre.

Según detalló La Tercera, Narváez se desempeñará como asesora especialista en participación política de las mujeres para América Latina y el Caribe.

La ex vocera fue especialista de programas para América Latina y el Caribe en el organismo internacional hasta fines del año 2013, cuando la institución era encabezada por la propia Bachelet.

Narváez fue despedida este martes por integrantes del último gabinete de la Ex Presidenta. En la reunión estuvieron presentes Paulina Saball (ex ministra de Vivienda), Adriana Delpiano (ex ministra de Educación), Claudia Pascual (ex ministra de la Mujer y Equidad de Género), y Carmen Castillo (ex ministra de Salud), entre otras autoridades.