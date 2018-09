Un centenar de venezolanos gestiona desde Perú su repatriación

Un centenar de venezolanos que viven en Perú han solicitado por la vía pertinente regresar a su país de origen después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara la apertura de un puente aéreo para aquellos que quieran volver.

Los migrantes, en su mayoría jóvenes, han hecho cola ante la Embajada de Venezuela en Lima, la capital de Perú, para presentar una “carta de repatriación” en la que explican los motivos para regresar a suelo venezolano.

“Estar en Perú no es mantequilla (fácil). La gente que viene piensa que podría ser como allá donde Maduro te da todo, regala, todo fácil”, ha aseverado Blanca Colina, una jubilada de 60 años que llegó a Lima hace cinco meses junto con sus nietas para reunirlas con su hijo y nuera, que habían emigrado a Perú en enero.

“Mi hijo quiere quedarse, pero yo quiero volver para estar con mi esposo y mis otros dos hijos en Venezuela. Maduro anunció el puente y bueno aquí estamos”, ha añadido frente de la Embajada.

Unos 89 venezolanos fueron repatriados desde Lima la semana pasada en un avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa. En Perú permanecen unos 420.000 venezolanos, una cifra que cuadriplica el número de venezolanos que se encontraban en el país hace un años, según datos de la oficina de Inmigración del país andino.

“La situación en Venezuela no se puede ocultar, no había comida y si había estaba muy caro”, ha manifestado Endrí Avendaño, de 30 años, que tras pasar meses trabajando vendiendo comida en la calle no ha logrado encontrar empleo. “Se trabaja más de ocho horas, hasta 12 horas”, ha aseverado.

Óscar Pérez, presidente de una ONG de venezolanos en Perú y exdiputado en su país, ha indicado a la agencia de noticias Reuters que el anuncio de Maduro sobre el puente aéreo es un “nuevo show” para desacreditar a los países que han recibido a los huyen del país.

“Es un plan perverso. Maduro está ofreciendo trabajo en la administración pública, ofreciendo carnet de la patria, planes sociales para los que lo apoyan. Quiere crear una atmósfera de confianza tras anunciar su nuevo plan económico”, ha expresado.