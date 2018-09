Bachelet pide "abordar las violaciones a los DD.HH." en Venezuela y Nicaragua

En su primer discurso como alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la ex Presidenta Michelle Bachelet, llamó al ente a “tomar todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones a los DD.HH.” en Venezuela y Nicaragua.

La ex-Mandataria asumió el 1 de septiembre y, tras jurar el cargo el día 5 ante el secretario general de la ONU en Nueva York, volvió a Ginebra a prepararse para la sesión.

El discurso del alto comisionado siempre es de gran relevancia, porque da inicio a los tres periodos de sesiones que el Consejo tiene durante el año, pero en esta ocasión cobra aún más importancia, porque será la primera vez que Bachelet se dirija a la comunidad internacional como alta comisionada.

En su intervención, Bachelet dijo al comenzar esta sesión del Consejo, que “el número cada vez mayor de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”.

“Sí, es urgente ayudar a los Estados receptores a resolver los muchos desafíos que plantean dichos movimientos. Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales las personas se van. En ambos países, la Oficina insta al Consejo de Derechos Humanos a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en informes recientes”, prosiguió.

Bachelet agregó que, en cuanto a Venezuela, “se calcula que 2,3 millones de personas huyeron del país el 1 de julio, aproximadamente el 7 por ciento de la población total, debido en gran parte a la falta de alimentos o de acceso a medicinas críticas y atención médica, inseguridad y persecución política. Este movimiento se está acelerando”.

Asimismo, mencionó que 4.000 venezolanos llegaron a Ecuador cada día en la primera semana de agosto, y que hubo 50.000 llegados a Colombia en un periodo de tres semanas en julio.

“El movimiento transfronterizo de esta magnitud no tiene precedentes en la historia reciente de las Américas, y la vulnerabilidad de los que se van también ha aumentado: personas mayores; mujeres embarazadas; niños, incluidos menores no acompañados; y las personas con problemas de salud cruzan la frontera en números crecientes”, remarcó.

Añadió que “desde la publicación de nuestro último informe sobre Venezuela, en junio, la Oficina ha seguido recibiendo información sobre violaciones de derechos sociales y económicos, como casos de muertes relacionadas con la malnutrición o enfermedades prevenibles, así como sobre violaciones de los derechos civiles y políticos, incluidas las detenciones arbitrarias, los malos tratos y las restricciones a la libertad de expresión”.

“El Gobierno (de Maduro) no ha demostrado apertura a medidas genuinas de rendición de cuentas respecto de cuestiones documentadas por la Oficina durante las protestas masivas de 2017”, indicó la Alta Comisionada.

“La cantidad de personas que huyen de Nicaragua también está aumentando exponencialmente, como resultado de la crisis en curso en el país, incluido el deterioro de los derechos humanos”, recordó.

“Lamentamos la decisión del gobierno de expulsar a nuestro equipo la semana pasada y pedimos al Consejo que fortalezca su supervisión del país”, sentenció.

La expulsión del equipo de la ONU se produjo tras la publicación, hace dos semanas, de un informe en el que denunciaba el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, así como arrestos arbitrarios y maltratos, con situaciones que llegaban a la tortura y violencia sexual en centros de detención.

Bachelet: Las sentencias basadas en un juicio injusto deberían ser revisadas

Michelle Bachelet dijo hoy estar, además, “extremadamente preocupada” porque se lleven a cabo “actos irreversibles” en Egipto contra personas condenadas a muerte tras un juicio injusto.

“Estoy extremadamente preocupada por la confirmación de 75 condenas de muerte que no se basaron en un juicio justo, y si las sentencias se ejecutan, podrían convertirse en un acto irreversible de injusticia”, afirmó Bachelet en un comunicado.

Casi un mes y medio después de dictar 75 condenas a muerte en la primera parte de su sentencia, el Tribunal Penal del Sur de El Cairo completó ayer domingo su veredicto con la confirmación de aquel fallo y 659 sentencias de cárcel más, 47 de ellas a cadena perpetua, recuerda Efe.

Con ello la justicia egipcia cerró la causa por la masacre el 14 de agosto de 2013 de la plaza Rabaa al Adauiya en agosto de 2013, que acabó con el violento desalojo policial, en el que murieron entre 600 y 800 personas, dependiendo de la fuente. Ni un solo oficial de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado por aquellos incidentes.

“La conducta de la Corte Criminal del Cairo ha sido ampliamente criticada y con razón, porque 739 personas fueron juzgadas en masa y no se les permitió representación legal individual. Además, no se les permitió dar evidencias en su defensa y la fiscalía no dio suficiente pruebas de su culpabilidad”, subrayó Bachelet.

“La evidente falta de derechos básicos de los acusados hace dudar de todo el proceso. En particular de las 75 sentencias de muerte confirmadas ayer, que si se implementan, representaría una grave injusticia”, puntualizó.