Chile sigue encabezando ranking de desarrollo humano en América Latina

La oficina del Informe Mundial de Desarrollo Humano del PNUD, informó que Chile mantiene el primer lugar entre los países de la región con un índice de desarrollo humano “muy alto”.

El organismo, con sede en Nueva York, entregó los resultados actualizados del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 189 países y territorios.

El IDH se calcula a partir de un conjunto de indicadores como las tasas de alfabetización, los años de escolaridad, la esperanza de vida al nacer y el ingreso per cápita,. dice el PNUD a través de un comunicado.

Este año los primeros lugares del ranking lo ocupan Noruega, Suiza y Australia.

En los últimos lugares aparecen Sudán del Sur, la República Centro Africana y Níger.

Con un valor IDH de 0,843 (en una escala de cero a uno) Chile es parte del grupo de países que muestran un nivel de desarrollo humano muy alto.

Se ubica en el puesto número 44 de la clasificación mundial y en primer lugar en América Latina y el Caribe, seguido por Argentina (47 en el ranking), Bahamas y Uruguay (54 y 55 en el ranking respectivamente).

Igualdad de género: un desafío pendiente

El índice de desigualdad de género (IDG) se estructura a partir de tres dimensiones: salud reproductiva (medida a partir de la mortalidad materna y la tasa de nacimiento en adolescentes); empoderamiento (medido a partir del porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios y de la tasa de asistencia a educación secundaria y superior de hombres y mujeres) y actividad económica (medida por la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo remunerado).

El IDG debe ser leído como la pérdida en desarrollo humano que experimenta el país debido a la desigualdad en los logros de hombres y mujeres.

En el contexto de la región, Uruguay, Barbados, Costa Rica y Cuba, tienen un mejor desempeño que Chile en este índice.

La brecha de género en IDH en Chile es 2.3 veces la brecha observada en el promedio de los países de muy alto desarrollo humano en el que también está nuestro país.

Para construir esta medida, el PNUD estima una medida de PIB per cápita por sexo, basado en la población económicamente activa, la diferencia salarial entre mujeres y hombres en todos los sectores y la proporción de cada sexo en la población total. Según esta medida, el PIB per cápita estimado para los hombres chilenos es de USD 28.809, mientras que para las mujeres es de USD 15.137.

Según Silvia Rucks, Representante Residente del PNUD en Chile “Los datos nos muestran que ha habido avances importantes en materia de igualdad de género, sin embargo, aún hay desafíos pendientes, entre ellos está el acceso a los recursos económicos. Las mujeres en Chile siguen participando menos que los hombres en el mercado laboral y recibiendo menos ingresos que ellos por el mismo trabajo. De hecho, si proyectamos ambas dimensiones en el PIB per cápita, las cifras que hoy se presentan estiman que el PIB per cápita de las mujeres sería un 47% menos que el PIB per cápita estimado para los hombres”.

La trayectoria del desarrollo humano de Chile en los últimos 25 años

Una serie comparativa amplia, basada en los nuevos cálculos hechos por la oficina del PNUD en Nueva York, muestra que, en los últimos veintisiete años, Chile presenta un alza constante de su Índice de Desarrollo Humano. Entre 1990 y 2015, el valor del IDH de Chile aumentó de 0,701 a 0,843, lo que implica un aumento del 20.2%.

La tabla A muestra el progreso de Chile en cada uno de los indicadores del IDH. Entre 1990 y 2017, la esperanza de vida al nacer registró un aumento de 6 años, los años promedio de escolaridad, un aumento de 2.2 años, y los años esperados de escolaridad, un aumento de 3,5 años. El INB per cápita de Chile aumentó en aproximadamente un 165.6% entre 1990 y 2015.

Esta trayectoria de largo plazo muestra que el país ha tenido la capacidad de avanzar sostenidamente en su desarrollo humano sobre la base de una combinación equilibrada de crecimiento económico y políticas públicas.

El IDH ajustado por desigualdad.

Consciente del hecho que los promedios nacionales pueden ocultar grandes diferencias, el Informe mundial calcula un IDH ajustado por desigualdad. Este cálculo es sensible no sólo a la desigualdad de ingresos, sino también a la distribución de las capacidades educativas y los logros en materia de esperanza de vida. El panorama que se desprende de él reafirma el impacto negativo de la desigualdad en los logros de todos los países.

Con este ajuste, el valor de IDH general de Chile cae en términos absolutos a 0.710 lo cual representa una pérdida de un 15.7% de su logro en el IDH general. En términos comparados, el impacto de la desigualdad en el valor de IDH de Chile es menor que el que se observa en el conjunto de los países de América Latina y el Caribe (21.8%) pero supera el de todos los países con un nivel de desarrollo humano muy alto (10.7%).

La mayor pérdida por desigualdad se aprecia en la dimensión ingresos (31.1%), seguida por educación (7.5%), mientras que en esperanza de vida el impacto es de un 6.1%.

Como cada año, los valores del IDH, tanto en su valor actual como en su serie histórica, se han recalculado a partir de la mejor y más actualizada información disponible para cada país. Por lo anterior los valores y ranking de IDH publicados en esta actualización estadística mundial NO son comparables con versiones anteriores. Las comparaciones válidas son las que se presentan al interior de este documento 2018.