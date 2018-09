Lagos y Frei ante fallo CIJ: "No habrá sorpresas y hay que esperar tranquilos"

Por más de una hora, el Presidente Sebastián Piñera conversó con los ex-mandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos para analizar cómo se espera el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, que se emitirá el lunes 01 de octubre por la demanda marítima de Bolivia contra Chile.

Ambos ex-Presidentes coincidieron que la cita con Piñera fue “una muy buena conversación”, “útil y clarificadora”.

El ex presidente Lagos, sostuvo que “todo indica que no habrá sorpresas” y que la sentencia de la Corte de la ONU ratificaría “lo que hemos hecho durante muchos años: los países conversan y dialogan”. “En ese contexto, Chile tiene que demostrar lo que hemos sido y me parece importante que estamos disponible para ello”, agregó.



“Esperamos con tranquilidad el fallo, que estoy seguro que la posición del Gobierno de Chile ha sido una sola y esto va a ser ratificado el próximo 1 de octubre”, puntualizó el ex presidente.

Luego, el ex mandatario Eduardo Frei, comentó que reiteró que Chile “siempre ha estado dispuesto al diálogo” y que “lo que nosotros pedimos a estas alturas es algo simple: que el fallo se atenga a los tratados internacionales”.

En ese sentido, el ex presidente se refirió a los tratados de 1904 y de 1929, puntos centrales de la defensa de Chile ante la CIJ. “Si falla en derecho, estamos tranquilos”, agregó.

De esta manera, ambas ex autoridades hicieron un llamado a la tranquilidad y agregaron que tras el fallo que se dará a conocer a las 10 de la mañana del lunes, darán su opinión al respecto.

Este encuentro se da en el marco de las reuniones del Gobierno con ex autoridades. El canciller Roberto Ampuero, hizo lo propio el pasado viernes con el consejo de ex ministros de Relaciones Exteriores.

Ahora, el Presidente Piñera sostiene otra reunión con los timoneles de partidos, con parlamentarios de las comisiones de RR.EE. de la Cámara de Diputados y el Senado, a la que también asistirá el titular de Exteriores.