Parlamentarios respaldaron decisión del ministro Ampuero de no ir a La Haya

Los parlamentarios que acompañan al Presidente Sebastián Piñera durante su visita a Estados Unidos, respaldaron la decisión de que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, no viaje a La Haya para escuchar el fallo sobre la demanda marítima boliviana.

La diputada Paulina Núñez (PS) afirmó que “lo valoramos, porque después de que ayer el Presidente haya guardado silencio respecto al fallo de La Haya y la controversia que tenemos con Bolivia y que esto haya sido bien evaluado creo que es una buena decisión de zanjar temas jurídicos y que el tribunal falle en derecho”, según consignó Emol.

Por su parte, el senador Felipe Kast agregó que “esta es una decisión que ha tomado Cancillería, en conjunto con el Presidente, y me parece del todo razonable, demuestra sobriedad, demuestra calma, el día lunes no se decide absolutamente nada después del fallo, por lo tanto, no hay ninguna gestión que tenga que hacer el canciller físicamente allá”.

El senador Guido Girardi opinó sobre esta situación que “es absolutamente irrelevante donde esté el canciller, porque lo que vamos a tener es un fallo de La Haya y creo que Chile tiene que procesar ese fallo y va a tener que tener una respuesta frente a ese fallo (…) no me parece que el tema sea el lugar físico dónde esté el canciller hoy”.

El canciller se quedará en Santiago, por orden presidencial, y seguirá la sentencia desde La Moneda junto al Presidente Sebastián Piñera.

La delegación chilena estará representada por el agente ante la Corte Internacional de Justicia, Claudio Grossman, quien estará acompañado por el equipo jurídico del país.