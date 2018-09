VIDEO | Tsunami sacude isla indonesia de Célebes

Un tsunami se registró en la isla de Célebes, al norte de Indonesia, luego del terremoto magnitud 7.5 ocurrido este viernes.

El maremoto fue captado por habitantes locales, quienes grabaron un video en el momento justo cuando entra el mar, destruye todo el borde costero del lugar y produce pánico entre decenas de personas que se encuentran en la parte alta de una estructura.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v

— David Lipson (@davidlipson) September 28, 2018