Antonio Remiro Brotons: "Se acata el fallo, pero hay un tema pendiente"

El abogado español, Antonio Remiro Brotons, considerado como el “ideólogo” de la demanda marítima, mantuvo la tesis del Presidente de Bolivia, Evo Morales sobre el llamado de los jueces de la Corte Internacional de Justicia para resolver “el enclaustramiento” que vive el pueblo altiplánico.

El jurista abandonó el Palacio de la Paz en los vehículos de la delegación boliviana y abordó algunos de los aspectos del contundente fallo de los 12 magistrados que desecharon los 8 argumentos de la presentación altiplánica.

Remiro Brotons reiteró al igual que Evo Morales que “todo sigue abierto, hay votos mayoritarios, votos minoritarios, pero la Corte dice que sigue existiendo la posibilidad de negociar al margen de que no haya una obligación legal de hacerlo” planteó al analizar la sentencia de la CIJ.

Remiro Brotons insistió que “la disputa está ahí y habrá que resolverla algún día, con buena voluntad y buena fe por ambas partes” afirmó.

Sobre el rechazo de la tesis jurídica de “los derechos expectaticios”, Antonio Remiro Brotons resaltó que “no era mi gran tesis, pero en lo que queda, la Corte ha opinado que existe una serie de hechos contrastados y comprobados, que en ellos no ve una intención de comprobarse una obligación, pero que en todo caso las partes (Bolivia y Chile) deben seguir hablando sobre este asunto y resolviendo el enclaustramiento de Bolivia, porque históricamente se ha demostrado que existe un tema pendiente” dijo el abogado hispano.

El jurista añadió que “en sí se invita a las partes a dialogar y a buscar una solución. Eso ha dicho la Corte en el importante párrafo 176 de la sentencia” concluyó.

Asimismo, Antonio Remiro Brotons puntualizó que “por supuesto que se acatará el fallo, pero no significa que Chile puede negarse a negociar en el marco de una contingencia política, moral o histórica, sino que solo podrá decir “no tengo la obligación de sentarme a negociar en este momento”, pero lo que se da es una oportunidad política. No creo que sea una derrota para nadie. Ya dije que esta sentencia no se puede dar en términos de “vencedores y vencidos” sino que es una oportunidad también para haber ordenado las ideas de cada cual, para haber establecido la necesidad de un objetivo común y compartido, mirando el beneficio de ambos pueblos, el boliviano y el chileno” finalizó el abogado de la demanda boliviana.

Otros integrantes de la delegación altiplánica como Payam Akabam también siguieron la misma línea al retirarse de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.