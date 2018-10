Alberto Fujimori deberá regresar a prisión

La Corte Suprema de Perú anuló el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien deberá volver a prisión por autoría mediata en dos matanzas extrajudiciales durante su mandato.

El Juzgado de Investigación Preparatoria del máximo tribunal peruano, a cargo del magistrado Hugo Nuñez Julca, declaró fundado el pedido de un grupo de la sociedad civil que exigía la no aplicación del indulto humanitario a favor del dictador, otorgado en diciembre de 2017 por el exmandatario, Pedro Pablo Kuzcynski.

A través de las redes sociales, el Poder Judicial informó que se ordenó emitir una orden de ubicación y captura contra el ex autócrata, quien deberá volver a la cárcel a los 80 años para cumplir los 13 años restantes de su condena.

Según su abogado, Miguel Pérez Arroyo, Fujimori deberá retornar al penal de Barbadillo en la Diroes, aunque dijo “en la lógica de la venganza política” es posible que quieran llevar al ex presidente a Challapalca, afirmó a Canal N.

La solicitud fue planteada por familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en virtud a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a la justicia revisara el indulto.

Fujimori fue condenado como autor mediato a 25 años de cárcel por las dos matanzas perpetradas bajo su gobierno, en las que un escuadrón de exterminio integrado por militares mató a 25 personas, incluido un niño de 8 años.

Kuczynski lo indultó en la víspera de la última Navidad, invocando “razones humanitarias”, cuando el ex presidente había cumplido 12 años de prisión.

No obstante, la Corte IDH identificó algunos puntos de la resolución que no cumplen con los requisitos jurídicos exigidos en el derecho peruano para otorgar un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Entre ellos, la inclusión a la Junta Médica Penitenciaria de un profesional que fue médico de cabecera de Alberto Fujimori en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, inconsistencias en los informes médicos, una explicación insatisfactoria de por qué las condiciones del penal Barbadillo afectaban la salud del expresidente, y hasta la no mención de la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por las cuales fue condenado, en la resolución firmada por PPK.

El abogado de Fujimori aseveró que apelará la decisión.