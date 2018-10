ISP multó a Redsana por contaminación de fórmulas vinculada a muerte de bebés

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió su sentencia en contra de la Red de Salud Ambulatoria Nacional (Redsana), producto de la contaminación de fórmulas parenterales para lactantes, lo que estaría vinculado a la muerte de dos recién nacidos en febrero de este año en la Clínica Alemana.

El dictamen contempla que RedSana sí cometió la infracción investigada, en cuanto a la presencia de la bacteria Enterobacter en sus preparaciones, descartando -de este modo- responsabilidad del recinto de salud.

De tal modo, se le aplicó una multa que asciende a 52 millones de pesos, mientras que su directora técnica igualmente fue sancionada con un monto de más de 3 millones de pesos.

El ISP fue tajante al señalar que será el Ministerio Público quien determine la causa de muerte de los bebés prematuros.

Asimismo, el organismo aplicó una multa de 100 UTM ($4.801.600) a la Clínica Alemana, debido a que “habría retenido contramuestras de las nutriciones parentales” para controles microbiológicos “sin tener autorización sanitaria para el procesamiento esas muestras”.

En una declaración pública, Redsana expresó que no comparten “el resultado de la sentencia notificada por el Instituto de Salud Pública (ISP), pues no entrega ningún argumento científico concreto sobre el origen de la contaminación bacteriana, por lo que no era posible llegar a ninguna conclusión ni indicar responsabilidades”.