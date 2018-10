Chilenos detenidos en Malasia: Paramédico se retractó de su declaración inicial

Este martes en Malasia se realizó una nueva audiencia del juicio en contra de los chilenos Fernando Candia y Felipe Osiadacz, imputados por la muerte de un ciudadano malayo el año 2017.

En la jornada de hoy, la abogada de los dos detenidos, Venkateswari Alagendra, interrogó al paramédico que atendió a la víctima que falleció tras el incidente con los jóvenes, según consigna EFE.

La defensora le consultó al profesional sobre cómo había atendido al hombre, a lo que el testigo respondió que cuidó de la mejor forma posible al ciudadano malayo, con todos los recursos que tenía disponibles.

Sin embargo, Alagendra proyectó la grabación de las cámaras del recinto en donde ocurrieron los hechos, en donde se pudo apreciar que la versión del paramédico no era acertada.

Tras esto, el testigo cambió su versión y reconoció que sólo tomó el pulso del hombre, para luego determinar que había fallecido.

La abogada de Candia y Osiadacz afirmó que “creo que no hizo lo que dice que hizo, y si hubiera hecho lo que es su deber, probablemente la víctima todavía estaría viva hoy. Es solo una posibilidad, no estábamos allí, así que no podemos saberlo con certeza”, según reporta EFE.

Cabe recordar que los ciudadanos chilenos llevan más de un año detenidos en Malasia por la muerte de un travesti malayo.

Debido a este hecho, ambos arriesgan la pena de muerte en la horca. Sin embargo, la defensa acusa que ellos actuaron en defensa propia ante el ataque de la víctima.

Se espera que el tribunal anuncie su fallo sobre este caso, luego de que el próximo 9 de octubre finalice el turno de la fiscalía.