Piñera podría hablar de la extradición de Palma Salamanca con Macron

En el marco de su visita a Francia, como parte de su gira internacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se tiene previsto reunirse con su homólogo Emmanuel Macron, a las 13:00 horas de Chile (18:00 horas en Francia), en el Palacio del Elíseo.

Aprovechando la oportunidad, dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), invitados por Piñera, insistieron en que el Mandatario debería abordar “la necesidad” de que Ricardo Palma Salamanca sea extraditado para que cumpla la cadena perpetua por el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards.

Según los parlamentarios, el encuentro serviría para reiterarle al Estado francés la importancia de que se logre la extradición “el Negro” o “Rafael”, como se le conocía a Palma Salamanca en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien fue detenido en París el 16 de febrero de este año.

Tanto el diputado Isaa Kort, como el senador Antonio Coloma, insisten en que es necesario recordarle a la justicia francesa que Palma Salamanca es “un delincuente” y “terrorista” de la justicia chilena, antes de que los tribunales galos dicten su decisión de extraditarlo, o no, este miércoles 10 de octubre.

No obstante, según Radio Bío Bío, el presidente Piñera no tendría intenciones de abordar el tema como algo de extrema urgencia, y, además, para que no se entienda la solicitud como un irrespeto a la institucionalidad judicial francesa.

A propósito de la solicitud del diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, indicó, desde el territorio, que espera aborden el tema y se obtenga una respuesta “muy enérgica” por parte del presidente Macron para lograr que se extradite al “delincuente” a Chile.

Aunque desde el Ejecutivo, aclararon que están apoyando la extradición y se está haciendo todo lo posible dentro del marco del procedimiento judicial vigente, creen que la conversación debería quedar a nivel parlamentario, por lo que sería conveniente que un diputado aludiera ese asunto en la cita con el timonel del Senado francés.

Según El Mercurio, los parlamentarios UDI aprovecharon su presencia en París para reunirse con el abogado Vincent Courcelle-Labrousse, quien representa al Estado chileno en el caso de extradición de Ricardo Palma Salamanca. Durante el encuentro de entregaron al jurista una minuta de de diez páginas en la que se detallan los hitos históricos y cronogramas de prensa del caso del ex frentista que fue arrestado en febrero de este año por autoridades francesas tras pasar 20 años prófugo.

Además de su reunión con Macron, y el presidente del senado francés, Gérard Larcher, el Jefe de Estado chileno intervino en una conferencia general de la Unesco sobre la agenda educativa que mantiene durante su mandato, y se prevé que además de reunirse.

Al finalizar los encuentros ofrecerá una rueda de prensa, en un salón cercano a la torre Eiffel.

Luego de las actividades, el Presidente y su comitiva irán a España, el segundo país de la gira por Europa que durará 10 días.