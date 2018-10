Familiares de presos políticos venezolanos exigen visita de Bachelet

Representantes de la agrupación de familiares de los denominados presos políticos venezolanos, solicitaron a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que viaje hasta Venezuela para que constate el estado físico y mental de los disidentes detenidos durante el gobierno chavista.

“Somos familiares de presos políticos que estamos hoy aquí pidiéndole, exigiéndole a Naciones Unidas, a la ONU, que envíe a la alta comisionada de derechos humanos a Venezuela, que venga para Venezuela”, afirmó Lilian Tintori, esposa del líder en arresto domiciliario Leopoldo López, según La Tercera

La petición se hizo desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, donde los familiares pegaron carteles con los nombres y fotos ante el temor de que esté en riesgo la vida de quienes permanecen en las cárceles de la policía política del país o en las comunes que se encuentran repartidas en el territorio nacional.

Esto ocurre días después de conocerse la muerte del concejal Fernando Albán, cuyas circunstancias no están muy claras por las versiones contradictorias del Fiscal general Constituyente,Tarek William Saab.

Mientras los representantes del Gobierno señalan que se trató de un suicidio, los opositores del país aseguran que se trató de un asesinato. Algunos insisten en que Albán fue víctima de torturas y que a los custodios “se les pasó la mano”.

“Mañana pueden amanecer muertos (los opositores privados de libertad), no queremos recibir otra noticia de muerte de algún otro preso político como Rodolfo González (un opositor que supuestamente también se suicidó en 2015 en el Sebin), como Fernando Albán”, reiteró Tintori.

Albán fue detenido al llegar a Venezuela, luego de llegar de un viaje donde denunció a Maduro por delitos de lesa humanidad, junto a otros representantes políticos del país. El Ejecutivo alegaba que el edil había participado en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.

EN el sitio también se encontraban familiares del ex ministro de Defensa de Chávez, Raúl Isaías Baduel, quien fue detenido en 2009, y en este momento desconocen sobre su estado de salud por lo cual piden una “fe de vida” a las autoridades. Aseguran que desde hace dos meses no lo ven por lo cual no están seguros de si está “vivo o muerto”.

Asimismo, exigió una “fe de vida” de quien fuera ministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez, el general Raúl Isaías Baduel preso desde 2009, porque -asegura- no se sabe “si está vivo o muerto” debido a que sus familiares llevan dos meses sin verlo.

Lo mismo ocurre con el diputado Juan Requesens, a quien no han podido ver desde que fue detenido hace 66 días. Asimismo, ocurre con el policía Fred Mavares, quien goza de una boleta de excarcelación, pero no ha sido liberado; o con el jove Lorent Saleh, cuya madre, Yamile Saleh, escribió una carta titulada “Grito auxilio por la vida de mi hijo y de los presos políticos”, pues asegura desconocer si su hijo está bien.

Según la última cifra de la ONG Foro Penal en Venezuela hay 226 (34 mujeres, 2 adolescentes, 26 condenados, 2 con boletas de excarcelación, 67 militares y 7 privados con admisión de hechos) presos políticos.