Gerard Butler canceló su viaje a Arabia Saudí por desaparición de periodista

El actor escocés Gerard Butler canceló un viaje promocional a Arabia Saudí para presentación de su nueva película Hunter Killer, tras conocerse el caso de la desaparición y supuesto asesinato del columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi.

“Escuchamos que Khashoggi desapareció el día anterior a la fecha en que debíamos partir. Simplemente no me parecía una decisión inteligente”, expresó tras conocer que Khashoggi no se volvió a ver luego de entrar en la embajada Saudí de Estambul.

“Habría sido algo insensible y es algo con lo que no deberíamos involucrarnos, así que pensamos que nos mantendríamos alejados de eso”, explicó.

El actor estaba invitado para acudir al estreno de Hunter Killer en la capital del país, Riad, un hecho poco común, ya que Arabia Saudita levantó una prohibición de 35 años sobre las películas extranjeras en abril, cuando fue proyectada Black Panther.

Buttler afirmó que “realmente quería ir allí”, pero no sentía que era “correcto”.

El periodista Jamal Khashoggi, de origen saudita, escribía para el The Washington Post y vivía fuera de Arabia Saudí desde que se tuvo que exiliar por sus críticas al régimen saudí.

Desde que la semana pasada se le vio entrar a la embajada de Arabia Saudí en Estambul, Turquía, para arreglar tramitar unos papeles para su boda, no se le volvió a ver.

Según consignó el diario The New York Times, citando a un alto funcionario turco anónimo, Khashoggi fue asesinado por agentes saudíes, por orden de la corte real del país.