Bachelet agradece a quienes adoptaron el Pacto de la ONU: "Migrantes tienen los mismos derechos que todos"

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, valoró la aprobación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU.

El acuerdo fue aprobado hoy por más de 150 países que asistieron a la conferencia intergubernamental del organismo internacional, organizada en la ciudad marroquí de Marrakech.

Al respecto, Bachelet señaló vía Twitter que “le doy las gracias a los estados miembros de la ONU por aprobar el Pacto Mundial para la Migración en el Día de los Derechos Humanos”.

Además, agregó que el acuerdo alcanzado es “un poderoso compromiso para proteger los DD. HH. de todos los migrantes, en cualquier parte. Los migrantes tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona”.

Cabe recordar que la aprobación de este lunes fue por aclamación durante la sesión plenaria presidida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, y Naser Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos, país anfitrión de la conferencia.

El gobierno chileno se restó ayer domingo de este pacto, argumentando que “la migración no es un derecho humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros”.

I thank @UN Member States for adopting the Global Compact #ForMigration on this #HumanRightsDay. The Compact is a powerful commitment to protect the #humanrights of all #migrants, everywhere. Migrants have the SAME human rights as everyone else. #StandUp4HumanRights

