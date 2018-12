Trump habló con AMLO, pero confirma que México pagará por el muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este jueves en Twitter en que México va a pagar por el muro en la frontera, después de que él y el mandatario mexicano conversaran por teléfono el miércoles sobre inmigración.

“Siempre lo he mantenido: de una forma o de otra, México va a pagar por el muro. Esto nunca ha cambiado”, dijo Trump, insistiendo en un tema que fue uno de sus predilectos en campaña.

El miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó que conversó por teléfono con Trump sobre el tema de la inmigración.

“Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país”, informó López Obrador en Twitter.

Este jueves la Casa Blanca confirmó la conversación y dijo que los presidentes hablaron sobre “la positiva relación entre ambos países.

I often stated, “One way or the other, Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly & anti-USA NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de diciembre de 2018