Hoy parte tercer grupo de haitianos gracias a cuestionado Plan Humanitario de Retorno

A las 8 de esta mañana llegarán hasta el Grupo 10 de la FACH, el ministro del Interior Andrés Chadwick y el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, quienes encabezarán la tercera fase del Plan Humanitario de Retorno, que permitirá el regreso de 175 haitianos a Puerto Príncipe.

Hay que recordar que en noviembre partió a Haití, el primer grupo con 160 ciudadanos haitianos, marcando el inicio del Plan de retorno humanitario implementado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Según el Gobierno, esto fue en respuesta de las solicitudes emanadas por diferentes organizaciones de migrantes de dicho país. Si bien se trata de un proceso sin costo, que habría sido solicitado por las propias colectividades de haitianos, por aquellos inmigrantes que no lograron obtener los ingresos ni la calidad de vida esperada o prometida, hay muchos cuestionamientos en torno a esta medida.

Se habla incluso de una expulsión “encubierta” y es un pensamiento que para algunos toma aún más fuerza luego de las declaraciones del subsecretario Ubilla, quien sostuvo que migrar no es un derecho humano, y luego de saber que el Gobierno rechazó firmar el Pacto de Migración propuesto por la ONU.

De todas formas, haitianos entrevistados por diversos medios de comunicación, dijeron en la primera parte de este proceso, que estaban contentos y que se iban del país, porque no lograron adaptarse, no recibieron un buen trato, no encontraron trajo, y en definitiva sus expectativas eran mucho mayores antes de llegar al país.

Requisitos para ser parte de este proceso:

-Llenar un formulario voluntario y gratuito en todas las notarías del país, donde declara el interés de regresar a Haití.

-Tener sus documentos al día

-No tener situaciones pendientes con la justicia chilena