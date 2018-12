Trump confirma que retirará todas sus tropas de Siria luego de "ganar batalla" contra ISIS

El presidente de Estados unidos Donald Trump a través de su cuenta de Twitter hace unos minutos aseguró que retirará sus tropas estadounidenses del norte de Siria luego de haber “ganado la batalla contra el Estado Islámico”.

“Hemos vencido al ‘Estado Islámico’ en Siria, mi única razón para estar ahí durante mi presidencia“.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018