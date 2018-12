Decenas de muertos y más de un centenar de heridos deja tsunami en Indonesia

Decenas de personas murieron tras el impacto de un tsunami en las playas del estrecho de Sunda que separa las islas de Sumatra y de Java, según ha informado la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia en un comunicado.

Las olas han impactado en la costa poco antes del amanecer, según esta fuente, que señala que hasta el momento se han contabilizado además 165 heridos, aunque en otros medios se habla de 288.

De acuerdo a la información, el tsunami no se habría producido por un terremoto, sino por el deslizamiento de tierra, a raíz de la actividad del volcán Krakatoa

De acuerdo a información de la BBC, la marejada golpeó la costa cercana al Estrecho de la Sonda, al noroeste de la capital del país, Yakarta, en las primeras horas del domingo (tiempo local).

Las autoridades consideran que el tsunami fue causado por un deslizamiento de tierra submarino provocado por una erupción del volcán Krakatoa.

El estrecho de la Sonda se ubica entre las islas de Java y Sumatra. Conecta el mar de Java con el Océano Índico.

Breaking: At least 20 dead after a tsunami, possibly caused by the volcanic eruption of Mount Anak-Krakatau, strikes Anyer Beach, Indonesia. pic.twitter.com/8JGhaDllx0

