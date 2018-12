Madre fue arrestada por dejar a sus hijos viendo "Mi pobre angelito" y el propio "Kevin McAllister" reaccionó

Si bien la madre dijo que no tenía con quien dejar a los niños mientras trabajaba, la policía en Muncie, Indiana, decidió arrestar a la mujer, luego de encontrar a un niño de 7 años y su hermano de 4 años mirando “Mi pobre angelito”.

Esto fue luego de recibir una llamada anónima el martes diciendo que dos niños pequeños se quedaron solos en una casa en Muncie. Cuando los agentes llegaron a la casa, encontraron a los niños viendo la clásica película protagonizada por Macaulay Culkin.

La mujer fue arrestada y acusada de dos cargos de negligencia y sus hijos fueron puestos al cuidado de su tía, de acuerdo al medio RTV6 de Indianapolis.

Tras conocerse la noticia, el propio Culkin, que interpretó a Kevin McAllister en las dos cintas de “Mi pobre angelito”, reaccionó en Twitter. Citando la noticia, expresó: “Estoy disponible para trabajos de cuidado de niños”.

I’m actually available for babysitting gigs…https://t.co/rrZGdXwpNA

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 21 de diciembre de 2018