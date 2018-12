Trump amenaza con cerrar la frontera con México y cortar ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con clausurar “completamente” la frontera de EEUU con México a menos que el Congreso apruebe fondos para financiar un muro fronterizo, en una seria discusión que provocó el cierre parcial del gobierno estadounidense desde el 22 de diciembre.

“Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur completamente si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y cambian también las ridículas leyes migratorias”, escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

“Los Estados Unidos pierden tanto dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75 mil millones de dólares al año (sin incluir el dinero proveniente de las drogas, que sería muchas veces más que esa cantidad), por lo que consideraría el cierre de la frontera sur como una ‘operación con fines de lucro"”, agregó.

“Construir un muro o cerrar la frontera al sur. Traer nuestra industria del automóvil de nuevo en los Estados Unidos donde pertenece. Regresar al pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y empleos fueran enviados tan tontamente a México. O construimos (terminamos) el Muro o cerramos la frontera”, continuó.

“Honduras, Guatemala y El Salvador no hacen nada por los Estados Unidos, sino que se llevan nuestro dinero. Se dice que se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a estos 3 países, ¡aprovechándose de los EE. UU. durante años!”, finalizó.

AGENCIA AFP

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018