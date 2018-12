VIDEO | Explosión iluminó por completo el cielo nocturno de Nueva York

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 (hora local).

Durante la noche del pasado jueves, algunos de los ciudadanos de Nueva York se preguntaba qué estaba pasando debido a que de un momento a otro el cielo nocturno se iluminó de azul completamente por más de un minuto.

La razón fue una explosión que en una planta eléctrica ubicada en el sector de Queens, por lo que la policía pidió que la gente no se acercara al lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 (hora local) y bomberos pudo controlar el fuego, también, según la CBS, el aeropuerto La Guardia, ubicado en el norte del barrio estuvo cerrado por un tiempo.

“No son aliens. Fue una explosión en una instalación eléctrica en Queens que causó cortes de electricidad, incluido el aeropuerto de La Guardia”, comentó el portavoz del ayuntamiento, Eric Philips.

Transformer explosion at a Con Ed substation turns the sky blue in New York City; reports of power outages pic.twitter.com/2I6NzdWlka

What just happened in Queens? @nytimes @NY1 blue lights, explosion? Let’s hope it was nothing serious pic.twitter.com/22XluvDY0M

— Michael Friedl (@mfriedl_nyc) 28 de diciembre de 2018