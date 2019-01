Donald Trump publica "combativo" saludo de año nuevo

Para algunos, el Año Nuevo ofrece una oportunidad para la introspección y los buenos propósitos, pero el presidente estadounidense Donald Trump comenzó 2019 dedicando tuits combativos a sus críticos.

“¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS, INCLUIDOS LOS ‘HATERS’ Y LOS MEDIOS DE LAS NOTICIAS FALSAS! 2019 SERÁ UN AÑO FANTÁSTICO PARA QUIENES NO SUFRAN DEL SÍNDROME DE LOCURA TRUMP”, escribió en Twitter.

“SOLO CÁLMENSE Y DISFRUTEN DEL VIAJE, ¡ESTÁN PASANDO GRANDES COSAS PARA NUESTRO PAÍS!”, añadió.

Ese tuit, todo en mayúsculas, fue seguido por otro más sutil y convencional con el mensaje: “¡Feliz Año Nuevo!”.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!

