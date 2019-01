Theresa May sufre segunda derrota en dos días sobre el Brexit en el parlamento

La primera ministra británica Theresa May sufrió el miércoles una segunda derrota en el parlamento en relación con la salida de la Unión Europea, tras la enmienda aprobada la víspera para limitar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo.

Por 308 votos a favor y 297 en contra, los diputados aprobaron una segunda enmienda que obliga al gobierno a presentar su plan alternativo en un plazo de tres días -en lugar de los 21 actuales- si el acuerdo con Bruselas es rechazado en la histórica votación del próximo martes.

Ayer May ya había perdido por siete votos de diferencia una iniciativa que significará que el poder Ejecutivo no podrá tomar medidas económicas sin que el parlamento las vise antes en caso que el Brexit no sea aprobado.

© Agence France-Presse