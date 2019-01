Guaidó insiste a Bachelet: "Vea lo que está sucediendo con nuestros jóvenes asesinados"

El “Presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, habló sobre la situación del país luego de asistir a una misa en Caracas en honor a los caídos en protestas antigubernamentales.

Guidó hizo un llamado a los soldados venezolanos a no reprimir en las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, informar quienes están dando ordenes de asesinar al pueblo y continuar recibiendo el espíritu que va contenido en la ley de amnistía, pues es la “reconciliación del pueblo de Venezuela”.

“Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden: No dispares al pueblo de Venezuela, no dispares que a los de manera clara y constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Hoy soldado de Venezuela te doy una orden: No reprimas manifestaciones pacíficas“, declaró el presidente interino.

Respecto a las medidas, el presidente encargado reconoció que estas “no son una respuesta al hambre, la falta de agua o la falta de gasolina“. Sin embargo, señaló que la respuesta de Nicolás Maduro a la situación del país “ha sido la persecusión”.

Un llamado especial hizo además a la chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU: “Vea el carácter de las manifestaciones, vea lo que esta sucediendo con nuestros jóvenes asesinados en Venezuela”.

Además, sobre la represión de los jóvenes manifestantes, junto con el vicepresidente del parlamento, se está organizando una reunión tanto con víctimas como con familiares, pues “no va a quedar impune el asesinato de tantos jóvenes“, indicó Guaidó.