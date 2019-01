Donald Trump le pide al calentamiento global que "vuelva" por la ola de frío que vive EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió por Twitter el “regreso” del calentamiento global.”¡Por favor, vuelve rápido, te necesitamos!”, escribió, haciendo alusión a ola de frío que vive parte del país.

“En el hermoso Medio Oeste, las temperaturas del viento están alcanzando los 60 grados Fahrenheit bajo cero (unos 50 grados centígrados bajo cero), el mayor frío registrado. En los próximos días, se espera que se enfríe aún más. La gente no puede durar afuera ni siquiera unos minutos. ¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? ¡Por favor, vuelve rápido, te necesitamos!”, tuiteó.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

