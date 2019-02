Reino Unido tendría planificado un escape para la reina Isabel si existen disturbios por el Brexit

Reino Unido reactivó los planes de evacuación, que fueron creados durante la Guerra Fría, para trasladar a la familia real en caso de que una salida no negociada del Brexit con la Unión Europea provocara disturbios en Londres.

Según consignan los medios The Sunday Times y el Mail on Sunday, el último plan en salir a la luz consiste en la reubicación de la familia real, encabezada por la reina Isabel, lejos de Londres, en una localidad que no se reveló.

En la información entregada por ambos medios de comunicación, se asegura que fuentes gubernamentales han confirmado la reactivación de los planes de evacuación.

En este caso, y si finalmente se llega a una situación de caos social fruto de una salida no negociada, la monarca, el Duque de Edimburgo y parte de la familia real británica serían trasladados.

Sin embargo, el diputado conservador Jacob Rees-Mogg ha dicho que los planes de evacuación son fruto de un pánico innecesario y que corresponden a la fantasía, pues la familia real permaneció en Londres durante los bombardeos durante la II Guerra Mundial.

Por otro lado, un expolicía dedicado a la protección de la Casa Real, citado por el The Sunday Times, dijo que “si se produjesen problemas en Londres claramente tendrían que llevarse a la familia real lejos de los focos de conflicto”.