Chile no participará del Grupo de Contacto por Venezuela por no "atar" a elecciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, explicó este martes por qué Chile decidió restarse del Grupo de Contacto Internacional por Venezuela, una reunión de países que busca resolver la crisis política y social en dicho país y que reunirán este jueves en Uruguay.

El canciller resaltó que “Chile siempre está dispuesto al diálogo. Pero, en este caso, en el de Venezuela, a estas alturas es un dialogo que tiene una condición, que es la celebración inmediata y a la brevedad posible de elecciones, para que los venezolanos puedan decidir qué hacer en esta situación”.

“El Grupo de Contacto acepta el diálogo, pero no lo ata a elecciones y da un plazo de 90 días para ir abordando este tema. 90 días, tres meses, es demasiado tiempo para el pueblo de Venezuela y para lo que está planteando el presidente encargado, Juan Guaidó”, enfatizó.

Además, Ampuero dijo que en reuniones pasadas con Maduro el diálogo no ha sido fructífero, “porque Maduro no es un demócrata extraviado, es un dictador, no concibe que tenga que entregar el poder y él mismo anunció que desea quedarse hasta el año 2025”.

El Grupo de Contacto reunirá Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.