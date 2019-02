Vocero ONU por DD.HH: "No tiene sentido ir a Venezuela si es que no se puede lograr algo"

Luego de que el Grupo de Lima emitiera una declaración en que pide una respuesta de Michelle Bachelet ante la crisis venezolana, el vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, reiteró que no es el momento.

En entrevista con El Mercurio afirmó que “ella no ha decidido no ir; sino que es en orden de que se necesitan las correctas condiciones. Así que no puede, simplemente, visitar Venezuela. Ella tiene al final de esta semana un encuentro de la Unión Africana. No es correcto decir que ella no quiere visitar Venezuela, como han escrito algunos medios. No tiene sentido ir a Venezuela si es que no se puede lograr algo”.

En este sentido agregó: “en el caso de la alta comisionada, es un poco como los presidentes, no podemos simplemente aparecer. Normalmente tenemos una visita preliminar de un equipo y debemos tener garantías de que ella pudiese hacer todo lo que desea hacer. Ciertamente no pasará en el futuro inmediato”.