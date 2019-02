Diputada brasileña recibió una ola de críticas por escotado vestido que usó al jurar

La diputada brasileña Ana Paula da Silva se llevó todas las miradas por su escotada vestimenta que usó para jurar como parlamentaria. Junto a ello, también fue objeto de duras críticas.

Conocida como Paulinha, fue la quinta parlamentaria más votada en las últimas elecciones para ser representante en Asamblea Legislativa del estado de Santa Catarina.

“Inapropirada”, “vulgar” y “escandalosa”, son el tono de las críticas que ha recibido en redes sociales.

“Un internauta dijo que si me violan no puedo reclamar. Y una mujer comentó que yo no podría hablar de dios, porque dios no bendecirá a una mujer como yo”, relató da Silva.

Agregó que “la participación de una mujer en la sociedad es tan minúscula, que un simple escote puede ser una gran cosa, pero yo seguiré usando lo que me gusta. No pretendo cambiar para agradar a nadie”.

“Así es la forma en que me gusta vestir, que a su vez no tiene nada que ver con mi trabajo. No voy a cambiar mi forma de ser porque ahora soy diputada”, recalcó en su cuenta de Instagram.