Papa Francisco se reúne con obispos chilenos para abordar abusos sexuales

El Papa se reunirá este lunes con los representantes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo en un encuentro en el que se tratará los casos de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

La cita se realizará en el Vaticano y por parte de Chile irá el secretario general de la Cech, Fernando Ramos, quien reemplazará al presidente de la instancia Santiago Silva, indagado como eventual encubridor de abusos sexuales.

El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Chile, Helmut Kramer, aseguró que no tienen muchas expectativas de este encuentro, porque hasta ahora no hay acciones concretas para evitar que estos delitos sigan ocurriendo. Reiteró que los obispos chilenos no se han reunido con ellos, como les pidió el papa Francisco.

Previo al encuentro, el arzobispo de Malta y parte de la Congregación para la Doctrina de la Fé, Charles Scicluna, detalló en un entrevista con el diario español El País que “el primer día se dedicará a la responsabilidad de los obispos, el segundo a ser capaces de responder y de rendir cuentas, y el último día a la transparencia”.