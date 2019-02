Periodista venezolano cuenta detalles del ingreso de ayuda humanitaria a su país

El Parlamento de Venezuela avaló el ingreso de la ayuda humanitaria que promovió el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, y está previsto para este sábado 23 de febrero.

Este hecho fue aprobado por unanimidad, tras un extenso debate en el que los diputados opositores al Gobierno de Nicolás Maduro expusieron detalles acerca de esta emergencia humanitaria.

Ante esto, el periodista venezolano Elibardo León de RCN, en conversación con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, expresó que en relación a la ayuda humanitaria ubicada en la ciudad de Cúcuta, “hay total expectativa, teniendo en cuenta que será uno de los puntos más importantes para el paso de toneladas de ayudas humanitarias, que han sido enviadas a cuatro puntos de acopio, y uno de ellos es en el norte de Santander, donde también se va a desarrollar mañana un monumental concierto en favor del paso, de estos alimentos, de estas medicinas”.

Sumado a esto agregó que “hay total expectativa también, porque se anunció hace pocos minutos que Juan Guaidó estaría en esta región (…) No se conoce exactamente el punto, no hay confirmación aún”, fueron las palabras del periodista.

Luego de esto, el periodista y conductor de El Rompecabezas, Pedro Carcuro, le consultó de qué manera se efectuará el ingreso de ayuda humanitaria al país, a lo que Elibardo León respondió:

“En el norte de Santander hay cerca de 300 toneladas métrica de ayudas humanitarias entre alimentos y medicinas, que han llegado en los últimos días. Hace pocos minutos culminó una rueda de prensa, de algunos diputados de la Asamblea Nacional venezolana en condición de exiliados, y ellos se van a ubicar en cuatro puntos de esta región” explicó.

También manifestó cuándo llegaría esta cooperación internacional. “Anuncian que van a ingresar las ayudas humanitarias a partir del próximo sábado 23 de febrero, con la ayuda y la conformación de un cordón humanitario, por parte de pobladores de municipios fronterizos, con la intención de llevar los alimentos a la población más vulnerable y las medicinas a los hospitales y clínicas, los cuales en este momento no cuentan con esa ayuda”, declaró el periodista venezolano.

Sobre el “cordón humanitario” explicó que la idea de los diputados, es que se arme uno alrededor de unos vehículos que estarían ingresando por los puentes internacionales en norte de Santander, entre ellos Simón Bolivar y el puente internacional Francsico de Paula Santander.

Por último, explicó que “en lo que respecta a los militares, los diputados y la población venezolana, están a la expectativa de conocer la posición que van a tomar los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, una vez se conozca el horario exacto del paso de esas ayudas humanitarias”.

No obstante agregó que “están muy convencidos que las fuerzas militares ayudarán, incluso, a pasar esas ayudas humanitarias, que empezaran a ingresar a Venezuela el próximo sábado”.