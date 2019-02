Presidente Piñera llega a Cúcuta: "El gobierno de Maduro no respeta las reglas básicas"

Pasadas las 15:30 horas de nuestro país llegó hasta la ciudad de Cúcuta el Presidente Sebastián Piñera, con el fin de encabezar la entrega de ayuda humanitaria chilena para Venezuela.

En su llegada a Colombia, el mandatario fue recibido por el presidente Iván Duque, oportunidad en la que ambos ofrecieron un punto de prensa.

Piñera señaló que “todos sabemos que el de Nicolás Maduro no es un gobierno democrático, que no respeta reglas básicas de la democracia, que no hay libertad de expresión, de conciencia”.

Además, agregó que “recuerden que nunca la noche está más oscura que justo antes de amanecer, y ya está amaneciendo la libertad, la democracia y el progreso en nuestro pueblo hermano de Venezuela”.

Ya apuntando sus dardos a Maduro, el jefe de Estado aseguró que “no puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega y le cierra los caminos de la ayuda humanitaria que su propio pueblo tanto necesita”.

Finalmente, sentenció que “Nicolás Maduro es parte del problema y no de la solución”, y que la única alternativa viable es la recuperación de la democracia a través de elecciones.

Por su parte, el mandatario colombiano agradeció la presencia de Piñera e hizo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas a “ponerse del lado correcto de la historia”, y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria.