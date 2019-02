Fotógrafa chilena es atropellada por tanqueta de militares venezolanos

La fotógrafa nacional Nicole Kramn, que se encuentra estable pero en estado de shock, luego de ser atropellada por una de las tanquetas que desertó y atravesó las barreras de seguridad de Venezuela, para luego arrollar a la gente que se encontraba en el lugar.

Según información de medios venezolanos la “deserción” se trataría de un falso positivo, ya que serían terroristas infiltrados apoyados por el gobierno colombiano y diputados opositores a Maduro.

Los hechos ocurrieron esta mañana cuando tres oficiales de la policía venezolana desertaron y tomaron una tanqueta para cruzar a terreno colombiano. En su camino, arrasaron con las vallas que cerraban la frontera y atropellaron a una policía y a la fotógrafa chilena, Nicole Kramn.

Quien resultó herida “tengo las piernas horribles pero no quebradas”, manifestó en Whatsapp.

Para Kramm esto fue claramente un atentado “Esto fue un atentado, no son héroes, casi me asesinan por 15 centímetros, si no me corro me agarra todo el cuerpo”.

La información fue confirmada por el medio Telesur que señaló que se trataría de un “falso positivo”orquestado por el Gobierno de Colombia y dirigentes de la oposición de Venezuela, ya que serían tres terroristas infilitrados los que secuestraron dos tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y se abrieron paso en medio de la barrera de seguridad de policías venezolanos dejando herida a la fotógrafa nacional.

Según Telesur, los “terroristas” desertores fueron recibidos en Colombia por “dos dirigentes de la ultraderecha venezolana: el ex diputado opositor de la justicia José Manuel Olivares y el dirigente de la Universidad de Los Andes (ULA) Villca Fernández, ambos prófugos de la justicia venezolana”.

“Tranquilos, estos son nuestros”, dijeron las autoridades colombianas cuando pasaban los infiltrados que corrieron con sus armas hacia el lado colombiano.

La fotoperiodista nacional se encontraba en el lugar de los hechos a propósito de la tensión que se vive en la zona fronteriza trabajando para agencias internacionales. Desde Venezuela han confirmado que la fotógrafa se encuentra “estable pero en estado de shock”.

JLB/Aton Chile