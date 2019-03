Guaidó registra 21 personas fallecidas por el corte de electricidad en Venezuela

Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, hizo eco de un balance respecto al actual estado de los hospitales del país y, hasta el momento, registra 21 personas fallecidas producto del corte de la electricidad.

El apagón lleva alrededor de 72 horas, por lo que el presidente encargado informó a través de su cuenta de Twitter acerca del catastro por la crisis energética.

“No son cifras: son venezolanos viviendo una tragedia impuesta por la indolencia de quienes se robaron todo y hoy son los responsables de muertes absolutamente injustificables”, dijo Guaidó añadiendo un documento el cual se detalla la cantidad de los fallecidos y los hospitales donde fallecieron.

Posteriormente, el presidente encargado divulgó un informe del diputado José Manuel Olivares con la cifra de 21 fallecidos.

URGENTE. Este es el balance a esta hora de los fallecidos por el apagón. No es una simple cifra, son vidas de venezolanos que de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro, no se hubiesen perdido. #HospitalSinLuz pic.twitter.com/Lc9QcvsAoK

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 11 de marzo de 2019