Colegio se derrumbó con los estudiantes en su interior en Nigeria

Una escuela se derrumbó en Lagos, capital de Nigeria, donde estima que alrededor de un centenar de niños estaba en su interior.

Unidades de rescate acudieron hasta el área de Lafiaji para revisar los escombros de la edificación de tres pisos y la posibilidad de que hayan estudiantes atrapados.

Hasta el momento no información oficial del número de lesionados o si existen fallecidos, aunque según reporta RT, muchos menores fueros trasladados al servicio de urgencia del hospital.

BREAKING NEWS!!!

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island.

— The Lagos State Govt (@followlasg) March 13, 2019