Mujer estuvo al borde de la muerte tras practicar sexo oral: sufrió extraña reacción alérgica

Un extraño caso se presentó en España, en donde una mujer estuvo al borde de la muerte luego de practicar sexo oral con su marido, presentando un shock anafiláctico tras realizar le acto.

¿Cómo ocurrió esto? La situación de salud que enfrentó, conocida como anafilaxia, se debió a que el semen entró a su cuerpo y su esposo se encontraba con un tratamiento de amoxicilina. Lo que no tuvieron en cuenta, es que ella era alérgica a este medicamento.

Esta información se encuentra en el artículo científico titulado “Anaphylaxis probably induced by transfer of amoxicillin via oral sex”, publicado en “BMJ Journals”, el cual fue considerado muy raro, incluso considerándolo uno de los primeros del mundo.

Algunos de los síntomas que presentó la mujer eran vómitos, dificultades para respirar y ronchas por diversas partes de su cuerpo.

El artículo fue compartido por el científico chileno Gabriel León, en su cuenta Twitter, donde publicó el informe.

Aquí puedes revisar el artículo científico: