Bolsonaro en EE.UU.: "Siempre soñé liberar a Brasil de la izquierda

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que siempre soñó con “liberar” a Brasil de la izquierda y agradeció la inspiración que recibió del escritor Olavo de Carvalho, el “gurú” de la derecha brasileña, durante una cena el domingo en Washington.

“Yo siempre soñé liberar a Brasil de la nefasta ideología de izquierda”, dijo, según un video divulgado el lunes en Twitter por su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro.

En la cena, celebrada en la embajada de Brasil en Washington con representantes de las corrientes conservadoras de los dos países, asistieron De Carvalho y Steve Bannon, el ultraderechista exasesor del presidente Donald Trump.

El mandatario, quien sobrevivió a un atentado durante la campaña electoral, agradeció a Dios por iluminarlo mientras “Brasil se encaminaba hacia el socialismo, hacia el comunismo”.

Si eso no ocurrió fue gracias a “dos milagros”: haber sobrevivido a una puñalada en el abdomen, y haber ganado la elección, dijo, afirmando que se propone “deshacer” el legado de gobiernos anteriores.

“Brasil no es un terreno abierto donde pretendemos construir cosas para nuestro pueblo. Tenemos que desconstruir muchas cosas, deshacer muchas cosas, para después empezar a hacer”, enfatizó.

Bolsonaro, un admirador de la dictadura militar (1964-85), asumió la presidencia el 1 de enero tras ganar la elección con el 55% de los votos y un programa de ruptura en todos los campos tras 15 años de gobiernos de izquierda.

Durante el ágape, Bolsonaro rindió homenaje a De Carvalho, un autor autodidacta residente en Richmond (Virginia), que se ha convertido en una de personas más influyentes en el gobierno de Bolsonaro.

“Uno de mis grandes inspiradores está aquí, a mi derecha, el profesor Olavo de Carvalho, que es el inspirador de muchos jóvenes en Brasil. En gran parte nosotros le debemos la revolución que estamos viviendo”, dijo.

El escritor de 71 años es un astrólogo que imparte cursos en Internet y publica decenas de tuits semanales para denunciar el “marxismo cultural”. Entre sus discípulos está el canciller brasileño Ernesto Araújo, presente en la cena, junto al exjuez de Lava Jato, Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro.

De Carvalho también denuncia con furor a los militares en el gobierno de Bolsonaro por oponerse a la agenda de los sectores más conservadores.

Entre ellos está al vicepresidente, el general (r) Hamilton Mourao, quien el fin de semana afirmó: “El señor Olavo no me conoce, nunca conversó conmigo. No sabe cuáles son mis ideas y, por consiguiente, no voy a polemizar con él”.

Antes de la cena, De Carvalho publicó una foto en Twitter con la leyenda: “La serenidad en la mirada de quien va a sentarse a la derecha del presidente”.

A la cena también asistieron destacadas figuras del ámbito conservador estadounidense, como Matt Schlapp, presidente de la American Conservative Union, y David Shedd, miembro de la Fundación Heritage, así como los columnistas del Wall Street Journal Mary Anastasia O’Grady y Walter Russell.