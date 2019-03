Tiroteo en Holanda deja varios heridos en la ciudad de Utrecht

La policía Utrecht, ciudad ubicada en el centro de los Países Bajos, reportó un tiroteo a las 10:45 de la mañana (hora local) en un tranvía del lugar.

Según información preliminar, habrían varios heridos y la confirmación de un muerto, según informó la agencia de prensa ANP. El área circundante ha sido acordonada por la policía, quien está investigando lo sucedido.

La víctima estaba tapada con una sábana y yacía en la vía entre dos vagones, informó una periodista de la ANP en el lugar de los hechos. La información no fue confirmada oficialmente por la policía, que poco antes había dicho que no descarta un “posible móvil terrorista”.

Noticia en desarrollo…

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019