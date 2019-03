Bachelet y la importante dirigenta Malala hablan sobre la relevancia de la educación para las mujeres

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la premio nobel de la Paz Malala Yousafzai se encontraron hoy en Tokio, en el marco de un foro en el que hablaron sobre la importancia de la educación en el empoderamiento de las mujeres.

El desarrollo tecnológico “puede usarse para mejorar la situación de la mujer, para que todos puedan tener acceso a esa transformación tecnológica”, dijo Malala durante el primer panel de debate de la quinta edición de la Asamblea Mundial de la Mujer.

En tanto, la ex Presidenta de Chile, dijo que era un honor compartir con la joven que recibió el Premio Nobel de la Paz a sus 17 años, en 2014 y que es una gran activista por la defensa de los derechos de las mujeres.

An honor to share the podium today with @Malala. Together let’s stand up for gender equality. Women will truly be empowered when they can fully exercise their #humanrights and make their own decisions. @WAW_Japan @MalalaFund #StandUp4humanrights #Istandwithher pic.twitter.com/7xWlJK4cEA

— Michelle Bachelet (@mbachelet) 23 de marzo de 2019