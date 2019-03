Marista español reconoce abusos, pero acusa encubrimiento de la orden

Un exprofesor de las escuelas Maristas en España juzgado por cuatro abusos sexuales reconoció este martes ante el tribunal dos de esos delitos y acusó a la orden católica de haber silenciado otro caso perpetrado por él en 1986.

Protagonista del escándalo suscitado en 2016 en colegios de esta congregación, con más de 40 denuncias contra doce docentes, Joaquín Benítez aseguró que “no sentía miedo” por los abusos cometidos contra algunos alumnos porque se “sentía amparado por los Maristas”.

Según relató el exprofesor de educación física, para quien la fiscalía reclama 22 años de cárcel, el centro escolar recibió en 1986 las quejas de un padre por los tocamientos cometidos contra su hijo.

El entonces director prometió tomar “medidas contundentes” pero él no recibió ningún castigo. “Estaba convencido de que me llamarían para expulsarme pero no fue así, pasó el verano, volví al colegio y me dijeron que no lo volviera a hacer”, afirmó Benítez.

Contra él se habían presentado 17 denuncias pero solo cuatro no estaban prescritas. En ellas, los exalumnos lo acusaban de realizar tocamientos, masturbaciones, felaciones e incluso relaciones con penetración con el pretexto de hacerles un masaje.

En su declaración solo reconoció haber practicado tocamientos y felaciones a dos de ellos.

Un responsable de la congregación interrogado el lunes ante el tribunal aseguró que recibieron la primera queja contra Benítez en 2011, cuando el profesor confesó y dejó la escuela voluntariamente.

También reconoció, sin embargo, no haber informado de la confesión a las autoridades educativas y haber presentado la denuncia ante una fiscalía que no tenía competencias al respecto. Además, un agente policial también citado como testigo les acusó de no colaborar con la investigación.