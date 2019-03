Gobierno peruano rechaza decisión de alcalde de declarar ciudad libre de venezolanos

El gobierno peruano consideró inaceptable la decisión del alcalde de la ciudad andina de Huancayo (centro), Henry López, de declararla libre de venezolanos porque fomenta la xenofobia y la discriminación.

López, en una nota de prensa del 27 de marzo, anunció que decretará “Huancayo libre de venezolanos” y que emitirá una ordenanza municipal para que las empresas que se desarrollan en la ciudad andina “deben fomentar empleo y un 80% de esas plazas deben ser para personas de la región”.

“Las declaraciones emitidas por el alcalde provincial de Huancayo, Henry López, y ratificadas mediante nota de prensa contra los migrantes venezolanos, resultan inaceptables en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales”, señaló el ministerio de Cultura en un comunicado difundido este sábado

“Rechazamos cualquier acto de discriminación y xenofobia en nuestro país conforme a la Constitución Política, según la cual toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”, precisó el ministerio.

Huancayo es la capital de la región Junín, a 310 kilómetros de Lima, con una población de 456.250 habitantes y, según el alcalde López, en la ciudad hay más de seis mil ciudadanos venezolanos y la “mayoría se encuentran en la informalidad”.

En Perú desde el 2017 a la fecha han ingresado 715.00 ciudadanos venezolanos, de los cuales 285.163 cuentan con permiso temporal permanente para poder laborar, según la Superintendencia Nacional de Migraciones.

“A mi me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad”, dijo el alcalde.

Según López, en Huancayo existe una creciente y descontrolada presencia de ciudadanos venezolanos, lo que conlleva a la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos.